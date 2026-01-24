Esenler Erokspor, Serikspor'u 3-0 yendi

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Fatih Tokail, Seyfettin Ünal, Tuncay Ercan
Serikspor: Ender Güneş, Bilal Ceylan (Dk. 54 Ekrem Terzi), Martynov, Okoro, Skvortsov, Tashkin, Adeola, Burak Asan, Emre Nefiz (Dk. 62 Mücahit İbrahimoğlu), Guibero (Dk. 74 Spasov), Sadygov
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba (Dk. 83 Cavare), Onur Ulaş, Enes Alıç, Jack (Dk. 64 Recep Niyaz), Amilton, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 76 Catakovic), Kanga (Dk. 76 Alper Karaman), Berat Luş (Dk. 64 Faye), Kayode
Goller: Dk. 45 Skvortsov (Kendi kalesine), Dk. 60 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 73 Kanga (Penaltıdan) (Esenler Erokspor)
Kırmızı kart: Dk. 71 Okoro (Serikspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 Martynov, Dk. 56 Guibero (Serikspor)
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Esenler Erokspor, Serikspor'u 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla ligde 11'inci galibiyetini alan Esenler Erokspor, puanını 41'e yükseltti. 10'uncu yenilgisini yaşayan Serikspor ise 26 puanda kaldı.
