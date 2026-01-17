Esenler Erokspor - Vanspor FK: 0-0 - Son Dakika
Esenler Erokspor - Vanspor FK: 0-0

Esenler Erokspor - Vanspor FK: 0-0
17.01.2026 21:18
Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor, Vanspor FK ile golsüz berabere kaldı. Maçta heyecan doruktaydı.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Vanspor FK ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

37. dakikada sağ kanattan Amilton'un yerde gönderdiği pasta ceza sahası içinde Kapode'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

53. dakikada savunmanın arasına atılan pasla buluşan Kayode'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Çağlar Akbaba topu kurtardı.

56. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta Kayode, Mehmet Özcan'ı geçerek ceza sahası için sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Çağlar Akbaba topu ayaklarıyla kurtarırken, seken topu önünde bulan Ömer Faruk Beyaz'ın vuruşunda arka direkte Kayode meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

66. dakikada sol taraftan Kanga'nın kullandığı köşe atışında ön direkte Mikail Okyar'ın kafa vuruşunda kaleci Çağlara Akbaba topu son anda kornere çeldi.

90+3. dakikada sol kanattan Amilton'un yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Recep Niyaz'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Batuhan Kolak, Mehmet Ali Vardar, Kerem Kalkan

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Nzaba, Onur Ulaş, Enes Alıç, Jack (Recep Niyaz dk. 76), Faye (Berat Luş dk. 76), Ömer Faruk Beyaz (Kanga dk. 61), Mikail Okyar, Amilton, Kayode (Catakovic dk. 81)

Yedekler: Birkan Tetik, Alper Karaman, Anıl Yaşar, Hayrullah Bilazer, Enes Işık, Cavare

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Vanspor FK: Çağlar Akbaba, Oulare, Sabahattin Destici (Ensar Çavuşoğlu dk. 90+6), Jevsenak, Batuhan İşçiler, Erdem Seçgin, Mehmet Özcan, Emir Bars (Hasan Bilal dk. 82), Jefferson (Bekir Can Kara dk. 61), Hostikka (Medeni Bingöl dk. 62), Ivan Cedric

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Servet Ölmez, Erdi Dikmen, Güvenç Usta, Anıl Yıldırım

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Sarı kartlar: Ömer Faruk Beyaz, Mikail Okyar (Esenler Erokspor), Batuhan İşçiler (Vanspor FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol, Esenler, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Esenler Erokspor - Vanspor FK: 0-0 - Son Dakika

Esenler Erokspor - Vanspor FK: 0-0
