Esenyurt'ta Ekim ayı meclis toplantısının üçüncü gerçekleşti - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının üçüncü birleşiminde, 2021 yılı bütçesi 852 milyon 250 bin lira olarak belirlendi. Gelir ve giderlerin eşit olarak ayarlandığıı bütçede, Esenyurt'un ilk denk bütçesi oldu.

Esenyurt Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının üçüncü oturumu, Esenyurt Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 2021 yılı mali bütçesi 852 milyon 250 bin lira olarak belirlendi. Gider kalemlerinin de 852 milyon 500 bin lira olarak ayarlandığı 2021 bütçesi, Esenyurt'un ilk denk bütçesi oldu. Mecliste son 10 yılın verilerinin yer aldığı bütçe ve performans programıyla ilgili sunum yapan Başkan Bozkurt, gelecek dönemdeki yatırım planlarını da anlattı. Ardından müdürlüklere ayrılan bütçeleri açıklayan Başkan Bozkurt, 2021 bütçesini 2010-2020 yılları arasında yapılan bütçe gerçekleşmelerini gözden geçirerek hazırladıklarını söyledi.

Şehit ve gazi ailelerine ücretsiz kreş kararı

Mecliste, 2021 yılı kreş ücreti Sayıştay'ın belirlediği ücret olan 900 lira olarak belirlendi. Şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına yüzde 100 indirim yapılarak, ücret alınmamasına karar verilen mecliste ayrıca, tek maaşlı, asgari ücretli ve kirada oturan ailelerin ve tek maaşlı, asgari ücretli ev kredisi ödeyen ailelerin çocuklarına yüzde 50 indirim yapılarak, 450 lira kreş ücreti alınmasına karar verildi. Yeni ücret tarifesi, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak. - İSTANBUL