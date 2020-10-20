Esenyurt'ta Ekim ayı meclis toplantısının üçüncü gerçekleşti - Son Dakika

Esenyurt'ta Ekim ayı meclis toplantısının üçüncü gerçekleşti

20.10.2020 13:55
Esenyurt'ta Ekim ayı meclis toplantısının üçüncü gerçekleşti, System.String[]

Esenyurt Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının üçüncü birleşiminde, 2021 yılı bütçesi 852 milyon 250 bin lira olarak belirlendi.

Esenyurt Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının üçüncü birleşiminde, 2021 yılı bütçesi 852 milyon 250 bin lira olarak belirlendi. Gelir ve giderlerin eşit olarak ayarlandığıı bütçede, Esenyurt'un ilk denk bütçesi oldu.

Esenyurt Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının üçüncü oturumu, Esenyurt Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 2021 yılı mali bütçesi 852 milyon 250 bin lira olarak belirlendi. Gider kalemlerinin de 852 milyon 500 bin lira olarak ayarlandığı 2021 bütçesi, Esenyurt'un ilk denk bütçesi oldu. Mecliste son 10 yılın verilerinin yer aldığı bütçe ve performans programıyla ilgili sunum yapan Başkan Bozkurt, gelecek dönemdeki yatırım planlarını da anlattı. Ardından müdürlüklere ayrılan bütçeleri açıklayan Başkan Bozkurt, 2021 bütçesini 2010-2020 yılları arasında yapılan bütçe gerçekleşmelerini gözden geçirerek hazırladıklarını söyledi.

Şehit ve gazi ailelerine ücretsiz kreş kararı

Mecliste, 2021 yılı kreş ücreti Sayıştay'ın belirlediği ücret olan 900 lira olarak belirlendi. Şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına yüzde 100 indirim yapılarak, ücret alınmamasına karar verilen mecliste ayrıca, tek maaşlı, asgari ücretli ve kirada oturan ailelerin ve tek maaşlı, asgari ücretli ev kredisi ödeyen ailelerin çocuklarına yüzde 50 indirim yapılarak, 450 lira kreş ücreti alınmasına karar verildi. Yeni ücret tarifesi, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak. - İSTANBUL

Esenyurt'ta Ekim ayı meclis toplantısının üçüncü gerçekleşti
Esenyurt'ta Ekim ayı meclis toplantısının üçüncü gerçekleşti
Esenyurt'ta Ekim ayı meclis toplantısının üçüncü gerçekleşti
Esenyurt'ta Ekim ayı meclis toplantısının üçüncü gerçekleşti
Esenyurt'ta Ekim ayı meclis toplantısının üçüncü gerçekleşti
Esenyurt'ta Ekim ayı meclis toplantısının üçüncü gerçekleşti
Esenyurt'ta Ekim ayı meclis toplantısının üçüncü gerçekleşti

Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Ekim ayı meclis toplantısının üçüncü gerçekleşti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Alanya maçında 11'e alınmayan Feghouli ısınma çalışmalarında yer almadı Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Oyuncu Gurur Aydoğan, ticarete atılmaya karar verdi İtalya'da 30 kadına bilinçli olarak HIV bulaştıran bir kişiye, 24 yıl hapis cezası Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde Şarkıcı Berkay, maske takmayarak koronavirüse meydan okudu Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı
Kılıçdaroğlu ve İnce, Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana saf tuttu Kılıçdaroğlu ve İnce, Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana saf tuttu         
13:54
Pişkin katil altınlarını çalıp öldürdüğü kadının cenazesine katılmış! Ağlayarak başsağlığı dilemiş Pişkin katil altınlarını çalıp öldürdüğü kadının cenazesine katılmış! Ağlayarak başsağlığı dilemiş         
13:31
Cepheyi Ermenistan'a dar eden Azerbaycan ordusunun kilit noktası olan üç general dikkat çekti Cepheyi Ermenistan'a dar eden Azerbaycan ordusunun kilit noktası olan üç general dikkat çekti         
13:12
Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan 10-15 gün sonra toprak bütünlüğünü sağlayacak Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan 10-15 gün sonra toprak bütünlüğünü sağlayacak         
12:46
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi         
11:34
"Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu         
11:02
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor         
10:44
Babasını öldüren genç, Babasını öldüren genç, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi         
10:35
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak         
09:57
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 14:04:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta Ekim ayı meclis toplantısının üçüncü gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei