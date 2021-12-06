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Esenyurt'ta güpegündüz sokak ortasında tuvaletini yaptı - Son Dakika

Esenyurt'ta güpegündüz sokak ortasında tuvaletini yaptı

06.12.2021 23:51

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, sokak ortasında pantolonunu indirerek apartmanın önüne tuvaletini yaptı. Güvenlik kameralarını izleyen apartman sakinleri, gördükleri manzara karşısında şok yaşadı.

Fatih Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda; sokakta yürüyen bir vatandaş, bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra araba ile evin arasında kalan boşluğa büyük tuvaletini yaptı.

RAHATLIĞI PES DEDİRTTİ

Bu sürede rahatlığından ödün vermeyen vatandaş, görenlere pes dedirtti. Yaşanan o sıra dışı anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarını izleyen apartman sakinleri, gördükleri karşısında şok yaşadı.

"ÇOK SIKIŞTI SANIRIM"

Apartman sakini ise yaşadığı olay karşısında şaşkınlığını şöyle anlattı:

"Dün öğle saatlerinde ekmek almak için evden çıktım. Çıktığımda ağır bir koku duydum ve etrafıma bakındım. Pisliği gördüğümde ise sokak hayvanlarının yaptığını düşündüm. Ancak eve döndüğümde güvenli kameralarını incelendim. Gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Bir adamın tuvaletini yaptığını gördüm. Herhalde çok sıkıştı ama sokak ortasına da yapılmaz ki. Ailemiz var kapımızın önünde kötü bir manzara ile karşılaştık" diye konuştu.

Esenyurt'ta güpegündüz sokak ortasında tuvaletini yaptı

Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta güpegündüz sokak ortasında tuvaletini yaptı - Son Dakika


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