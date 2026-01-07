Esenyurt'ta İşçi Konteynerinde Yangın Çıktı - Son Dakika
Esenyurt'ta İşçi Konteynerinde Yangın Çıktı

07.01.2026 15:38
Esenyurt'taki işçi konteynerinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın, işçilerin molasında başladı.

Esenyurt'ta işçi konteynerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Orhangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı 1648. Sokak'taki şantiye alanında bulunan yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki 3 katlı işçi konteynerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Zaman zaman küçük patlamaların da yaşandığı ve yoğun dumanın etrafa yayıldığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında bir bölümünde çökme oluşan konteyner, kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

İşçiler, yangın tüplerinin boş olduğunu iddia etti

Konteynerde kalan işçilerden Orhan Çoban, yangının öğle molasında oldukları sırada çıktığını belirterek, "Saatimiz dolmuş işe gidiyorduk. Üçüncü katta kalıyorum, alt koridora indiğimde bir kapıdan duman çıkıyordu. Elime bir tüp aldım, müdahale etmeye çalıştım ama yangın tüpü boştu, boş olduğu için müdahale edemedim." ifadelerini kullandı.

Sonrasında haber verdiği yetkililerin de müdahale ettiği yangının söndürülemediğini anlatan Çoban, yangının tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle çıktığını iddia etti.

Can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını ancak mağdur olduklarını dile getiren Çoban, "Mal kaybımız var, hepimiz mağduruz. Telefonlarımız, elbiselerimiz, kimliklerimiz, cüzdanlarımız hepsi içeride kaldı." dedi.

Çoban, yangının neden çıktığının henüz anlaşılamadığını ifade ederek, yangın sırasında doğal gazdan kaynaklı patlamaların da yaşandığını, itfaiye ekiplerinin ise olay yerine geç ulaşabildiklerini öne sürdü.

Konteynerde kalan işçilerden Eyüp Yavuz ise "Yangın yan koğuşumuzda elektrik kaçağından dolayı çıktı. Ufak bir kablodan başladı, yayıldı, yangın tüpleri boştu, dolu olsaydı kurtarırdık." iddiasında bulundu.

Yavuz, konteynerde 400-600 arasında işçinin kaldığını, yangının başlamasıyla herkesi dışarı çıkardıklarını anlattı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Esenyurt, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
