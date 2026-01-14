Yangın, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden lastik yüklü panelvanın motor bölümünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sırasında, şoför M.Ç. 34 GC 9439 plakalı panelvanı emniyet şeridine çekerek araçtan indi. Şoför araçtan indikten kısa süre sonra alevler panelvanın tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının ardından panelvan kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta Panelvanda Yangın - Son Dakika
