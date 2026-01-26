Esenyurt\'ta Seyir Halindeki Cipte Yangın

ESENYURT TEM Otoyolu'nda seyir halindeki cipte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında TEM Hadımköy Bağlantı Yolu Esenyurt Mevkii Edirne istikametinde seyreden cipin motor kısmında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ardından cip kullanılamaz hale geldi. Öte yandan cipin alev alev yandığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.