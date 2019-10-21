Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta yabancı uyruklu adam ev arkadaşı tarafından bıçaklandı
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta yabancı uyruklu adam ev arkadaşı tarafından bıçaklandı

Esenyurt'ta yabancı uyruklu adam ev arkadaşı tarafından bıçaklandı

42 dakika önce

Esenyurt'ta yabancı uyruklu adam ev arkadaşı tarafından bıçaklandı Ev arkadaşının bıçakladığı yabancı uyruklu adama, vatandaşlar böyle yardım ettiİSTANBUL - Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir adam ev arkadaşı olduğu öne sürülen kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

Esenyurt'ta yabancı uyruklu adam ev arkadaşı tarafından bıçaklandı

Ev arkadaşının bıçakladığı yabancı uyruklu adama, vatandaşlar böyle yardım etti

İSTANBUL - Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir adam ev arkadaşı olduğu öne sürülen kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Apartmanın önüne çıkan adama çevredeki vatandaşlar dakikalarca tampon yaparak müdahale etti.

Olay, Yeşilkent Mahallesi 1904'üncü sokakta meydana geldi. 4 katlı apartmanda arkadaşlarıyla birlikte kaldığı söylenilen yabancı uyruklu 43 yaşındaki Abdullah isimli adam tartıştığı diğer oda arkadaşı tarafından bacağından bıçaklandı. Bıçaklanan adam kapının önüne çıkıp yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar yaralı adam için polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar yerde yatan yaralı adama dakikalarca tampon yaptı. Kan kaybeden adam bina önüne gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis olayı yapan şahsı yakalamak için incelemeler başladı.

Esenyurt'ta yabancı uyruklu adam ev arkadaşı tarafından bıçaklandı

Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Pendik'te bir kişi karısını öldürüp intihar etti! Yanlarında gizemli bir not bulundu
Güvenlik görevlilerine "Çantamda bomba var" diyerek bağıran şahıs gözaltına alındı Eşinden boşandı, otomobilini gelin arabası gibi süsletip sokaklarda tur attı Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, otomobiliyle 2 kişiye çarptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 20:45:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta yabancı uyruklu adam ev arkadaşı tarafından bıçaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]