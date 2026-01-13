ESEV Tiyatro Günleri Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
ESEV Tiyatro Günleri Ödülleri Sahiplerini Buldu

13.01.2026 12:40
Esenler Belediyesi Tiyatro Günleri'nde gençler, en iyi performanslarıyla ödüllerini aldı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) Tiyatro Günleri, kapanış programıyla sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3 gün boyunca sahnede performanslarını sergileyen lise grupları içinde jüriden en yüksek puanı alan gençler, ödüllerine kavuştu.

Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ESEV Tiyatro Okulu'nda eğitim alan gençlerin performanslarını sergilediği etkinliğin ödül töreni, Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa, Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert, jüri başkanı, oyuncu Cengiz Küçükayvaz, jüride yer alan Barış Akkoyun, Yunus Vural, Yazgı Kuru ve Emine Sülar ile öğretmenler, öğrenciler ve tiyatroseverler katıldı.

Ödüller sahiplerini buldu

Toplam 7 liseden 95 öğrencinin 7 farklı tiyatro oyunuyla katıldığı etkinlikte, tiyatro dalında "En İyi Okul" ödülünü "Ah Şu Büyükler" oyunuyla İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kazandı.

Aynı okuldan Yağmur Araz'a "Ah Şu Büyükler" oyunundaki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü verildi.

"En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne ise "Gerçek Kaybeden" adlı oyundaki performansıyla Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Hüseyin El Cüneyd ve "Mektup" adlı oyundaki performansıyla Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Ali Erden layık görüldü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

