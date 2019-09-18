Son Dakika Haberleri: Talihsiz koca, karısının söylediklerine dayanamayıp kalp krizi geçirdi
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Talihsiz koca, karısının söylediklerine dayanamayıp kalp krizi geçirdi

1 saat önce

Bursa'da 44 yaşındaki Mustafa Uslu, eşinin "Boşanalım" sözlerinden yarım saat sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşinin boşanmak istediğini söylediği Mustafa Uslu (44), yarım saat sonra, denetimli serbestlık kapsamında temizlik görevlisi olarak çalıştığı caminin bahçesinde fenalaşıp, öldü. Olayı haber alıp camiye gelen eşi Fehime Uslu (37), "Keşke ben ölseydim, sen ölmeseydin" diyerek gözyaşı döktü.

DURUMU CAMİ İMAMI FARK ETTİ

Darp nedeniyle 5 yıl hapis cezası alan, denetimli serbestlik yasasından yararlanıp İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki Göçmen Camii'nde çalışan Mustafa Uslu, cami bahçesinde temizlik yaparken fenalaştı. Durumu fark eden cami imamı, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Uslu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alıp, olay yerine gelen eşi Fehime Uslu, eşinin cansız bedenini görünce, "Keşke ben ölseydim sen ölmeseydin" diyerek gözyaşı döktü.

EVE GELEN EŞİNE "BOŞANALIM" DEMİŞ

Uslu, olaydan yarım saat önce eve gelen eşine 'Boşanalım' dediğini belirtti. Mustafa Uslu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Talihsiz koca, karısının söylediklerine dayanamayıp kalp krizi geçirdi
Mustafa Uslu, İnegöl, 3. Sayfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:28 Kaynak: DHA
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