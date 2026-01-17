Eşine Şiddet Uygulayan Tutuklandı - Son Dakika
Eşine Şiddet Uygulayan Tutuklandı

17.01.2026 21:16
Adalet Bakanı Tunç, Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüphelinin "kasten yaralama" suçundan tutuklandığını bildirdi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kadına şiddetin, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, çirkin ve aşağılık saldırılardan biri olduğunu vurguladı.

Şiddetin hiçbir türünü kabul etmedikleri gibi kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddettiklerini belirten Tunç, "Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten yaralama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." bilgisini verdi.

Şanlıurfa Valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Basında da yer alan Ankara'da şiddete maruz kalan Şanlıurfalı hemşehrimiz ile ilgili başta tedbir kararı olmak üzere bütün yasal süreçler Valiliğimizin koordinasyonu altında hassasiyetle yerine getirilmiştir. İlgili kuruluşlarımız tarafından gerekli işlemler gerçekleştirmiş ve destekler sağlanmıştır. Konu valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

Kaynak: AA

Güvenlik, Ankara, Güncel

