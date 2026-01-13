Kayseri'nin Sarız ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren sanık 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'nin Sarız ilçesinde 2024 yılının Haziran ayında meydana gelen olayda 62 yaşındaki T.A., tartıştığı 60 yaşındaki eşi N.A.'yı bıçaklayarak öldürmüştü. T.A., 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Son duruşmasında savunma yapmayan T.A., "Takdir mahkemenin, size bırakıyorum" dedi.
Mahkeme heyeti T.A.'yı eşine kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti sanığın olayı ağır tahrik altında işlediğine hükmederek, cezasını 24 yıl hapis cezasına düşürdü. - KAYSERİ
Son Dakika › 3-sayfa › Eşini Bıçaklayarak Öldüren Sanığa 24 Yıl Hapis - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?