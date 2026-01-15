Eşini Hastanede Vuran Sanığa 22 Yıl Hapis

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 5 ay önce boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı hastanenin koridorlarında kovaladıktan sonra silahla vurarak ağır yaralayan sanığa 22 yıl hapis cezası verildi.

Geçen yıl 21 Ağustos'ta Yenikent Devlet Hastanesi'nde çalışan Yarennaz G. (29), konuşmaya gelen boşanma aşamasındaki E.S. (32) tarafından hastanenin ecza deposunun ilaç ve malzeme bölümünde silahla vurulup ağır yaralanmıştı. Şüpheli koca tutuklanırken olaya ilişkin başlatılan soruşturmada E.S.'nin, tutukluluğu sırasında boşanma işlemi gerçekleşti. 'Boşandığı eşini öldürmeye teşebbüs' ve 'uzuvlara zarar vermek" suçlarından 21 yıla kadar hapis istemiyle şüpheli hakkında Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Boşanma aşamasındaki eşine yaşattığı dehşet anları kamerada

Şüphelinin silahıyla hastane koridorlarında boşanma aşamasındaki eşine yaşattığı dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşık 5 ay önce meydana gelen olayın güvenlik kamerası görüntülerinde, Yarennaz G.'nin hastane koridorlarında şüpheliden kaçması, şüphelinin Yarennaz G.'yi yakaladığı esnada silahla ateş etmesi, bölgedeki güvenlik görevlerinin kaçması ve şüphelinin silahının tutukluluk yapması sonrasında güvenlik görevlerinin şüpheliyi etkisiz hale getirmesi yer almıştı.

"Dayanamadım, öfkeme yenildim"

Davanın karar duruşmasında müşteki Yarennaz G. duruşmaya katılmazken sanık ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Söz hakkı verilen sanık E.S., "İddia makamının beyanını kabul etmiyorum. Kendisi benden korkuyor ya da çekiniyor olsaydı sürekli başka erkeklerle görüşmezdi. Beni sürekli tahrik etmezdi. Beni sürekli topluma karşı saygısızlaştırdı. Kendisi hiçbir zaman korkmamıştır. Evliliğimiz boyunca kendisine kötü söz dahi söylemedim. Her üstünü örttüğüm saygısızlık bir öncekini arattı. Kendisi sürekli beni arıyordu. Olayın olduğu gün giderken kendisiyle konuşmaya gittim. 'Sen adam olsaydın ben başkasına gitmezdim' dedi. Benim imkanım varken kendisine hiçbir şekilde zarar vermedim. Bende artık dayanamadım, öfkeme yenildim. Pişmanım, bu durumun olmaması için çok uğraştım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanığa 22 yıl hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık hakkında, 'boşandığı eşini öldürmeye teşebbüs', 'uzuvlara zarar vermek' suçlarından toplam 22 yıl hapis, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 10 bin lira para cezası verdi. - SAKARYA