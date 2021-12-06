EŞİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ - Son Dakika

EŞİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

ADANA'da eşi Fatma Hoşça'yı (55) tüfekle öldüren Osman Hoşça (76), aynı silahla yaşamına son verdi.

ADANA'da eşi Fatma Hoşça'yı (55) tüfekle öldüren Osman Hoşça (76), aynı silahla yaşamına son verdi. Olay, saat 12.00 sıralarında Kozan ilçesi Ağlıboğaz Mahallesi Altan Sokak'ta meydana geldi. Osman Hoşça, evdeki tüfekle, henüz bilinmeyen nedenle, önce Fatma Hoşça'ya ateş etti. Hoşça, ardından da aynı tüfeği başına dayayıp, ateşledi. Evden gelen silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin kızı Özlem Hoşça (33), haberi alıp geldiği babaevinde gözyaşı döktü. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Dakika

Valencia dönüyor! Fenerbahçe'ye derbi öncesi iyi haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar hesabı sadece bana ve ilgili bakanlara verir

Takip ettiği hamile kadını yürüyen merdivende taciz etti!

Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı

Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun

İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı

Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?

Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu