Eşini ve Bebeğini Darp Ettiği İddia Edilen Şahıs Serbest Bırakıldı
16 dakika önce
Eşini ve bebeğini darp ettiği iddia edilen şahıs serbest bırakıldıKONYA - Konya'da, ağlayan 7 aylık bebeğini ve eşini darp ettiği iddia edilen zanlı, sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Eşini ve bebeğini darp ettiği iddia edilen şahıs serbest bırakıldı
KONYA - Konya
'da, ağlayan 7 aylık bebeğini ve eşini darp ettiği iddia edilen zanlı, sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu
ilçesi Erenköy
Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin bodrum katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, M.K. sürekli ağlayan 7 aylık kız çocuğunu ve bebeğini susturamayan eşini darp etti. Darp ettiği sırada elinde pompalı tüfek olduğu iddia edilen M.K., evden ayrıldıktan sonra komşuların ihbarı üzerine polis tarafından yakalandı. Polis
ekipleri evde bulunan pompalı tüfeği de inceleme için aldı. Eve gelen sağlık görevlileri de anne F.K. ve bebeğini hastaneye götürdü.
Polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen M.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan M.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:15 Kaynak: İHA
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