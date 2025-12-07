Eşini kaybettiği yangında yaralandı, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
Eşini kaybettiği yangında yaralandı, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

07.12.2025 20:29
Kütahya'da bir apartmanın giriş katında yatalak hasta İsmet Çubuk'un öldüğü yangında ağır yaralanan eşi Şükran Çubuk, tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Yangın 27 Kasım'da 75'inci Yıl Mahallesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın zemin katında oturan İsmet ve Şükran Çubuk çiftine ait evde çıktı.

EŞİ YANGINDA ÖLDÜ

Daireden yayılan dumanı fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Binada oturanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekiplerin kontrolünde felç hastalığı nedeniyle yatalak olan İsmet Çubuk'un yaşamını yitirdiği, eşi Şükran Çubuk'un (65) ise ağır yaralı olduğu belirlendi.

11 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Şükran Çubuk, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Şükran Çabuk 11 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

Çabuk'un cenazesi Atakent Aksa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yapılan incelemede yangının evdeki çoklu elektrik prizinden çıktığı tespit edilmişti. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

