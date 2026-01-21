Eski Başbakan Han Duck-soo'ya 23 Yıl Hapis

Eski Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetime yardım etme suçlamasıyla yargılandığı davada 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo'nun görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetime yardım etme suçlamasıyla yargılandığı davanın sonucu belli oldu. Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasında hakim karşısına çıkan Han, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Han'ın anayasal düzeni bozma niyetiyle hareket ettiğini belirten mahkeme, Han'ın bilinçli olarak ayaklanmaya yardım ettiğine hükmetti.

15 yıl hapsi talep edilmişti

Eski Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetime yardım etmekle suçlanmıştı. Özel Savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibi, iddianamede Han'ın keyfi güç kullanımı niteliğindeki sıkıyönetim kararını durdurmakla görevli 2 numaralı hükümet yetkilisi olmasına rağmen sorumluluğunu yerine getirmediğine dikkat çekmişti. Yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanan Han için 15 yıl hapis cezası talep edilmişti. Han, suçlamaları reddederek, sıkıyönetim planlarından haberinin olmadığını ve kararın uygulanmasına destek vermediğini savunmuştu.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı krize neden olmuştu

Dönemin Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Ulusal Meclis, bu nedenle Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan ve tutuklanan Yoon, Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal Meclis'in aldığı azil kararını onamasıyla resmen görevden alınmıştı. Sıkıyönetim krizi, Yoon ve birçok üst düzey kamu görevlisi hakkında farklı suçlamalarla davalar açılmasına neden olmuştu. Yoon, yargılandığı "adaleti engelleme" davasında 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. "Ayaklanmaya liderlik etme" suçlamasıyla yargılandığı davada ise Yoon için idam cezası talep edilmişti. - SEUL