Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihar etti (2) - Son Dakika

ESKİ BAŞKAN DA ÖLDÜ

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, eski çalışanını silahlı yaralama suçundan tutuklandığı cezaevinden tahliye olduktan sonra bu gece yine eski çalışanı Ş.D. ile eşini tabanca ile vurduktan sonra kendi başına da ateş eden eski belediye başkanı Orhan Aktaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. böylece olayda hayatını kaybeden kişi sayısı 3'e yükseldi.