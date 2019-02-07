Eski Gençlik Kolları Başkanlarından Çizmelioğlu'na Ziyaret
19 dakika önce
AK Parti eski Gençlik Kolları başkanları, Ak Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı'na yeni atanan Hakan Çizmelioğlu'nu ziyaret etti.
AK Parti eski Gençlik Kolları başkanları, Ak Parti Tepebaşı
İlçe Başkanlığı'na yeni atanan Hakan Çizmelioğlu'nu ziyaret etti.
AK Parti'nin kuruluşundan bu yana İl Gençlik Kolları başkanlığı yapan eski başkanlar, eskiden gençlik kollarında başkanlık yapmış olan Hakan Çizmelioğlu'na yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Ziyarete, Yasin Uğur
, Mustafa Aktürk
, Ahmet Akpınar
, Hasan Kalın
, Hasan Doğru
ve mevcut Başkan Fatih
Özata da katıldı. Eski başkanlar, dayanışmalarının devam ettiğini ve hiçbir siyasi ikbal gütmeden davalarına hizmet etmeye çalıştıklarını belirtirken, arkadaşları Hakan Çizmelioğlu'nun AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı'na atanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:43 Kaynak: İHA
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