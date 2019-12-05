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Eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a, "FETÖ yöneticiliği"nden, etkin pişmanlık indirimi...
6 saat önce
Eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a, "FETÖ yöneticiliği"nden, etkin pişmanlık indirimi uygulanarak 10 yıl hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:26 Kaynak: AA
Eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a, "FETÖ yöneticiliği"nden, etkin pişmanlık indirimi uygulanarak 10 yıl hapis cezası verildi.
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