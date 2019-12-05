Son Dakika Haberleri: Eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a, "FETÖ yöneticiliği"nden, etkin pişmanlık indirimi...
Son Dakika Güncel Eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a, 'FETÖ yöneticiliği'nden, etkin pişmanlık indirimi... - Son Dakika

Eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a, "FETÖ yöneticiliği"nden, etkin pişmanlık indirimi...

6 saat önce

Eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a, "FETÖ yöneticiliği"nden, etkin pişmanlık indirimi uygulanarak 10 yıl hapis cezası verildi.

Eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a,

Eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a, "FETÖ yöneticiliği"nden, etkin pişmanlık indirimi uygulanarak 10 yıl hapis cezası verildi.

İbrahim Okur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:26 Kaynak: AA
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