Eski ICE Yöneticisinden Göçmen Operasyonlarına Eleştiri

ABD'de eski Başkan Joe Biden döneminin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) yöneticisi Jason Houser, göçmen baskınlarının kamu güvenliğini artırdığına kimsenin inanmadığını savundu.

Eski ICE yöneticisi Houser, MS NOW kanalına verdiği röportajda, Ocak 2025 sonrası Donald Trump yönetimi döneminde, ICE yetkililerinin göçmenlere yönelik artırdığı baskınlara tepki gösterdi.

Çok sayıda eski meslektaşıyla görüştüğünü kaydeden Houser, mevcut ABD yönetiminin büroyu yönetim biçimi ile göçmen baskınlarının ülkedeki kamu güvenliğini artırdığına kimsenin inanmadığını söyledi.

Farklı yönetimlerdeki "sistematik başarısızlıkları" kabul ettiğini belirten Houser, ancak Trump yönetiminin, göçmenlerin "Amerikalılara tehdit oluşturduğuna dair anlatı oluşturmaya" çabaladığını kaydetti.

Houser, "(ICE baskınları) Bu durum topluluklar için işe yaramıyor, ekonomimiz için işe yaramıyor ve ulusal güvenliğimiz ve kamu güvenliğimiz için de işe yaramıyor." ifadesini kullandı.

Tutuklama kotaları

Büro marjındaki "kotalı tutuklama hedefleri" uygulandığını kaydeden Houser, böylelikle ABD şehirlerinde "agresif ICE eylemlerinin" göçmenler arasında korkuyu artırdığına işaret etti.

Kotaların, ICE'yi uyuşturucu ve insan kaçakçılığıyla mücadele dahil "geleneksel önceliklerinden uzaklaştırdığını" ileri süren Houser, "Amerikalılar, daha az güvende olduğumuzu görmeye başlıyor." dedi.

ICE'de başkanlık görevi üstlenen Houser, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) terörle mücadele ve ABD Siber Komutanlığı bünyesinde İsrail ve Avrupa bölgesi irtibat subayı görevinde bulunmuştu.

Minnesota'daki olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığı ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, açıklamasında, Minneapolis'te kadını vurulmasını "trajedi" olarak nitelendirerek, "(ICE yetkilileri) Bazen hata yapacaklar. Zaman zaman bu olabilir. Bazen bu korkunç şekilde olabilir." demişti.