Son Dakika Haberleri: Eski Interpol Başkanının Eşi Fransa'dan Sığınma İstedi

Eski Interpol Başkanının Eşi Fransa'dan Sığınma İstedi

1 saat önce

Çin'de eylül ayında gözaltına alınan eski Interpol Başkanı Mıng Hongvey'in eşi Grace Mıng'in Fransa'dan sığınma talebinde bulunduğu bildirildi.

Eski Interpol Başkanının Eşi Fransa'dan Sığınma İstedi, System.String[]
Çin'de eylül ayında gözaltına alınan eski Interpol Başkanı Mıng Hongvey'in eşi Grace Mıng'in Fransa'dan sığınma talebinde bulunduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Interpol'un merkezinin bulunduğu Lyon kentinde yaşayan Grace Mıng, kendisi ve 7 yaşındaki ikiz çocukları için Fransa'dan sığınma istedi.

Grace Mıng, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, kaçırılmaktan korktuğunu belirterek, "Tuhaf telefonlar alıyorum. Arabama bile hasar verildi." dedi.

Çinli bir kadın ile erkeğin kendisini kaldığı otele kadar takip ettiklerini de dile getiren Mıng, güvenlik sebebiyle basına yüzünü göstermiyor.

Interpol'den geçen ekim başında yapılan açıklamada, Interpol Başkanı seçilmeden önce Çin Komünist Partisi'nde önemli görevler üstlenen Mıng Hongvey'in ülkesini ziyaret etmek üzere 29 Eylül'de Fransa'dan ayrıldığı ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamadığı bildirilmişti.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu birkaç gün sonra Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı da olan Mıng hakkında yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Interpol, Çin'in soruşturma duyurusunun ardından, Mıng'ın istifa ettiğini açıklamıştı.

Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilen Mıng'ın 2020'ye kadar görevde kalması bekleniyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:55 Kaynak: AA

Lyon, Eylül, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Güncel
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