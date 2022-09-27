Eski istihbaratçı Yekebaş'a 7,5 yıl hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Eski istihbaratçı Yekebaş'a 7,5 yıl hapis

27.09.2022 14:34
Eski istihbaratçı Yekebaş'a 7,5 yıl hapis

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla aranırken geçen yıl mart ayında saklandığı evde yakalanan eski istihbaratçı albay Arif Yekebaş hakkında Ankara 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Yekebaş ve avukatı katıldı. Mahkemede savunma yapan Yekebaş, silahlı terör örgütü üyesi olmadığını ve hiçbir örgütle de bağlantısının bulunmadığını söyleyerek, "Bana kumpas kurulduğunu düşünüyorum. Bu nedenle aile düzenim de bozuldu. Beraatimi talep ediyorum" dedi.Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, Arif Yekebaş'ın örgütün mahrem yapılanması içinde yer aldığını ifade ederek, sanığı iyi hal indirimiyle 7,5 yıl hapse çarptırdı. Ayrıca hükümle birlikte sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.


YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: 'Ah Erdoğan Ah... Kafandaki Tilkiler Kaçınılmaz Olarak Diline Vuruyor. Kılıçdaroğlu: 'Ah Erdoğan Ah... Kafandaki Tilkiler Kaçınılmaz Olarak Diline Vuruyor. TBMM Başkanı Şentop, Somali Federal Meclisi Başkanı Nur ile telefonda görüştü TBMM Başkanı Şentop, Somali Federal Meclisi Başkanı Nur ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite kapılarında kızlarımızın inletildiğini yok sayamayız (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite kapılarında kızlarımızın inletildiğini yok sayamayız (2)
Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski istihbaratçı Yekebaş'a 7,5 yıl hapis - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:08 Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:46 Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:39 CHP'li Avcılar Belediye'sinde anlaşma sağlanamadı! İşçiler grev kararı aldı
20:36 İlana çıkarılan hurda aracın satış fiyatı görenleri şaşırttı
20:13 İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın ifadeleri 6'lı masa ortağı DEVA Partisi'nin tepkisini çekti
20:01 Sokakta dans eden kadınlar bir anda neye uğradığını şaşırdı
19:59 Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Hollanda ekibinin başına geçti
19:19 Otomobilinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu! Yüklü miktarda dövizin çalındığı tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 21:25:40. #1.13#
SON DAKİKA: Eski istihbaratçı Yekebaş'a 7,5 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement