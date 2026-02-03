Eski Kız Arkadaşının Evine Girdiği İddia Edilen Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Eski Kız Arkadaşının Evine Girdiği İddia Edilen Şüpheli Tutuklandı

Eski Kız Arkadaşının Evine Girdiği İddia Edilen Şüpheli Tutuklandı
03.02.2026 14:12
Samsun'da, eski kız arkadaşının evine zorla girmeye çalıştığı iddia edilen M.A. tutuklandı.

Samsun'da 'eski kız arkadaşının evine zorla girdiği' iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre M.A., eski kız arkadaşı A.Ç.'nin evine gitti. Bu sırada genç kadının evde olmadığı, ailesinin evde bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin eve zorla girmeye çalıştığı iddiası üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Şikayet üzerine harekete geçen İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A., işlemlerinin ardından konut dokunulmazlığını ihlal suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Tutuklanan M.A. eve zorla girmediğini, yalnızca konuşmak amacıyla gittiğini ileri sürdü. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski Kız Arkadaşının Evine Girdiği İddia Edilen Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Eski Kız Arkadaşının Evine Girdiği İddia Edilen Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
