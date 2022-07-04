ESKİ MİLLİ ATLET, AV TÜFEĞİYLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Adana'da üst kat komşusu Lokman D.?nin (33), av tüfekli saldırısına uğrayan Ahmet Pekyen'in (66), tükürük tartışması sonrası öldürüldüğü ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinde balkona çıkan Lokman D.?nin, Pekyen'in oğlu Onur Pekyen'in başına tükürdüğü ve aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Lokman D.?nin de elektrik teknisyeni Onur Pekyen'in işten dönüş saatini takip edip balkonda beklemeye başladığı belirlendi. Bu sırada Ahmet Pekyen'in, oğlunun kavgaya karışmaması için apartmanın önüne geldiği, bu sırada Lokman D.?nin, balkondan ateş açtığı belirtildi.

'KUZENİME PUSU KURMUŞ'

Öte yandan Pekyen'in yeğeni Ahmet Geçgin, 'Üst kat komşusu sürekli balkondan çöp attığı için aralarında tartışma yaşanıyordu. Dün de kuzenimin başına tükürünce aralarında kavga çıkmış. Şüpheli de kuzenimin iş çıkış saatinde balkonda pusu kurmuş. Babasını görünce ona ateş etmiş' diye konuştu.

Olayın ardından gözaltına alınan Lokman D.?nin, Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.