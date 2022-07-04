ESKİ MİLLİ ATLET, AV TÜFEĞİYLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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ESKİ MİLLİ ATLET, AV TÜFEĞİYLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

04.07.2022 13:35

Adana'da üst kat komşusu Lokman D.?nin (33), av tüfekli saldırısına uğrayan Ahmet Pekyen'in (66), tükürük tartışması sonrası öldürüldüğü ortaya çıktı.

Adana'da üst kat komşusu Lokman D.?nin (33), av tüfekli saldırısına uğrayan Ahmet Pekyen'in (66), tükürük tartışması sonrası öldürüldüğü ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinde balkona çıkan Lokman D.?nin, Pekyen'in oğlu Onur Pekyen'in başına tükürdüğü ve aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Lokman D.?nin de elektrik teknisyeni Onur Pekyen'in işten dönüş saatini takip edip balkonda beklemeye başladığı belirlendi. Bu sırada Ahmet Pekyen'in, oğlunun kavgaya karışmaması için apartmanın önüne geldiği, bu sırada Lokman D.?nin, balkondan ateş açtığı belirtildi.

'KUZENİME PUSU KURMUŞ'

Öte yandan Pekyen'in yeğeni Ahmet Geçgin, 'Üst kat komşusu sürekli balkondan çöp attığı için aralarında tartışma yaşanıyordu. Dün de kuzenimin başına tükürünce aralarında kavga çıkmış. Şüpheli de kuzenimin iş çıkış saatinde balkonda pusu kurmuş. Babasını görünce ona ateş etmiş' diye konuştu.

Olayın ardından gözaltına alınan Lokman D.?nin, Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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ESKİ MİLLİ ATLET, AV TÜFEĞİYLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ ESKİ MİLLİ ATLET, AV TÜFEĞİYLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ Eski milli atlet, evinin önünde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü Eski milli atlet, evinin önünde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESKİ MİLLİ ATLET, AV TÜFEĞİYLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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