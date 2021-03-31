Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı

Spor dünyası koronavirüs haberleriyle çalkalanmaya devam ediyor. Vakaların ülkede arttığı son günlerde birçok sporcu ve efsane isim koronavirüse yakalandı. Son olarak ise bir dönemin efsanesi eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. 46 yaşındaki Kutluay'ın evde tedavi altına alındığı ve genel durumunun iyi olduğu aktarıldı.

SEVGİLİSİNİN SONUCU BEKLENİYOR

Öte yandan Kutluay'ın sevgilisi Edvina Sponza'nın da Covid-19 testi yaptırdığı ve sonucunu beklediği ifade edildi. Kutluay ve Sponza'nın ilişkisi uzun süre gündemde yer etmişti.