Son Dakika Haberleri: Eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi hayatını kaybetti
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Eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi hayatını kaybetti

16 dakika önce

KAHİRE (İHA) – Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda hayatını kaybetti.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi hayatını kaybetti, System.String[]
KAHİRE (İHA) – Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda hayatını kaybetti.

Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Mısır'ın devlet televizyonunda yapılan açıklamada, Muhammed Mursi'nin kendisine açılan casusluk suçlamasına ilişkin davanın duruşmasında öldüğü kaydedildi. Mursi'nin mahkeme oturumu bittikten hemen sonra bayıldığı öğrenildi.

Müslüman Kardeşler'e bağlı olan Mursi, 2012 yılında Cumhurbaşkanı olmuş, 3 Temmuz 2013 tarihinde darbeyle görevinden alınmıştı. Mursi, o tarihten bu yana kadar askeri cuntanın kendisine yönelttiği suçlamalar nedeniyle tutuklu yargılanıyordu. - KAHİRE
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:45 Kaynak: İHA
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