Eski muhtar, köy meydanında av tüfeğiyle öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eski muhtar, köy meydanında av tüfeğiyle öldürüldü

Eski muhtar, köy meydanında av tüfeğiyle öldürüldü
25.11.2025 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE'nin Enez ilçesine bağlı Şehitler köyünde eski köy muhtarı Alaaddin Yaman (55), tartıştığı Fethi Aktaş (58) tarafından köy meydanında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan silahlı kavgada eski muhtar av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

ESKİ MUHTARI AV TÜFEĞİYLE VURDU

Olay, akşam saatlerinde Şehitler köyü meydanında meydana geldi. İddiaya göre, eski köy muhtarı Alaaddin Yaman (55), köy meydanında karşılaştığı eşinin akrabası Fethi Aktaş'la (58) bilinmeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aktaş, yanında bulunan av tüfeğiyle Yaman'a ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Alaaddin Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kısa süre sonra av tüfeğiyle jandarmaya teslim olan Aktaş, gözaltına alındı. Yaman'ın cenazesi ise nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski muhtar, köy meydanında av tüfeğiyle öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi Nedeni çok ilginç Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete’de Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Avustralyalı senatörden provokatif eylem Kara çarşafla Meclis’e geldi Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi
1 Ocak’ta başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem
Canan Karatay’ın acı günü Eşi Ali Başak Karatay 78 yaşında hayatını kaybetti Canan Karatay'ın acı günü! Eşi Ali Başak Karatay 78 yaşında hayatını kaybetti

22:40
Galatasaray, sahasında Union Saint-Gilloise’ya mağlup oldu
Galatasaray, sahasında Union Saint-Gilloise'ya mağlup oldu
22:38
Zara tercihini Kıvanç Tatlıtuğ’dan yana kullandı
Zara tercihini Kıvanç Tatlıtuğ'dan yana kullandı
22:37
Akdeniz’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
22:28
Savaş an meselesi Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16’ları kaldırdı
Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı
20:53
Trump’ın uykularını kaçıracak görüntü Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı
19:58
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay Baba arama çalışmalarına katılmamış
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2025 23:37:51. #.0.5#
SON DAKİKA: Eski muhtar, köy meydanında av tüfeğiyle öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.