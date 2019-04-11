Eski ÖSYM Başkanı Demir Adliyeye Sevk Edildi

Ankara merkezli 7 ildeki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara merkezli 7 ildeki FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Bu süreçte etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüphelilerden 6'sının ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.



Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de aralarında bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler hakkında ek gözaltı talebinde bulunulacağı öğrenildi.



34 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 Nisan'da Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.



Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden 24'ü Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ise Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil firmasında yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında ÖSYM'de bilişim personeli, uzman ve tekniker olarak görev yapan 6 kişinin de yer aldığı belirtilmişti.



Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 9'unun örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, şüphelilerin bir kısmının ankesörlü telefonlardan ardışık ve periyodik olarak değişik tarihlerde örgüt yetkilileri tarafından arandıkları tespit edilmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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