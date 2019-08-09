Son Dakika Haberleri: Eski Pakistan Başbakanı Şerif'in kızına 12 gün hapis
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Eski Pakistan Başbakanı Şerif'in kızına 12 gün hapis

1 saat önce

Dün gözaltına alınan Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz Şerif'e 12 gün hapis cezası verildi.

Eski Pakistan Başbakanı Şerif'in kızına 12 gün hapis, System.String[]
Dün gözaltına alınan Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz Şerif'e 12 gün hapis cezası verildi.

Protesto eylemlerine katılan ve Yolsuzlukla suçlanan Ana Muhalefet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meryem Şerif'in 12 gün cezaevinde kalmasına karar verildi.

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in kızı Pakistan Müslüman Birliği Partisi Lideri Meryem Navaz Şerif, yolsuzlukla mücadele eden federal kurum Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) tarafından gözaltına alınmıştı.

NBA, gözaltının Chaudhry Sugar Mills (CSM) adlı şeker fabrikasıyla bağlantılı olarak yapıldığını duyurdu. Meryem Şerif, şeker fabrikaları davasında mahkemeye mazeret sunarak gitmediği ancak cezaevindeki babasını ziyarete gittiği esnada gözaltına alındı.

Fabrikanın ortağı olan Meryem Navaz'ın fabrika üzerinden milyarlarca Pakistan rupisi değerinde şüpheli işlem yaptığı iddia ediliyor. - LAHOR
Navaz Şerif, Pakistan, Meryem, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:24 Kaynak: İHA
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