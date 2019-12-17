Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref

Pakistan'da 1999 yılında darbeyle göreve geldikten sonra 2008'e kadar ülkeyi yöneten Pervez Müşerref, vatana ihanet davasında idama mahkum edildi.

İslamabad kentindeki Karaçi ve Lahor Yüksek Mahkemeleri başkanlarının da yer aldığı özel mahkemede Müşerref'in 2007 yılında anayasayı askıya alıp olağanüstü hal ilan etmesi nedeniyle açılan vatana ihanet davası görüldü.

Duruşmada hükümeti avukat Ali Ziya Bajva temsil etti. Bajva, dönemin başbakanı, Adalet Bakanı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın da şüpheli sıfatıyla aynı gün dinlenmesini istedi.

Bajva özellikle dönemin Başbakanı Şevket Aziz'in Müşerref'i olağanüstü hal ilan etmesi için ikna ettiğini belirtti.

Mahkeme, Müşerref'in Pakistan'ı terk ettiği 2016 yılından sonra yapılan bu talebi ise reddederek hükümetin kendisine verilen sürede konuyla ilgili başvuru yapmadığını söyledi.

Daha önce defalarca ertelenen karar bugünkü duruşmada alındı. Üç üyeden oluşan mahkeme heyeti, bir karşı oyla Müşerref'in idamına karar verdi.

Müşerref hakkında, 2007 yılında anayasayı askıya aldığı ve olağanüstü hal ilan ettiği için 2013 yılında dönemin Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) tarafından vatana ihanet suçundan dava açılmıştı.

Sürekli ertelenen dava sonucu Müşerref 2016 yılında Pakistan'dan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleşmişti. Tedavisini öne sürerek Pakistan'a dönmeyen Müşerref, duruşmalara katılmadığı ve ifade vermediği için duruşmalar sürekli ertelenmişti.

Son olarak kasım ayında karar açıklamak isteyen mahkemeye İslamabad Yüksek Mahkemesi şüphelilerin ifadesi alınmadığı için karşı çıkmıştı. Özel mahkeme 5 Aralık'ta aldığı kararla iki taraf da savunmasını tamamlamasa dahi kararın 17 Aralık'ta açıklanacağını belirtmişti.