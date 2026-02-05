Eskihellaç Trabzonspor'un Zirvesinde - Son Dakika
Eskihellaç Trabzonspor'un Zirvesinde

05.02.2026 12:19
Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor'da 1423 dakika ile yerli oyuncular arasında en fazla süre alan isim oldu.

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'da yerli oyunculara verilen süre sınırlı kalırken, Mustafa Eskihellaç, aldığı bin 423 dakika süreyle hem bordo-mavililerde hem de ligdeki sol bekler arasında zirvede yer aldı.

Yabancı oyuncu ağırlıklı kadro yapısıyla sezonu sürdüren Trabzonspor'da yerli rotasyonunun daralması dikkat çekerken, Mustafa Eskihellaç hem süre hem de istikrar açısından ön plana çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, yerli futbolcular arasında açık ara en çok forma giyen isim olarak takımın bu alandaki en önemli parçası oldu.

Hem Süper Lig'de hem de takımında Mustafa Eskihellaç zirvede yer aldı

Trabzonspor'da yerli oyuncular arasında en fazla süreyi alan Mustafa Eskihellaç'ı 805 dakikayla Okay Yokuşlu, 494 dakikayla Ozan Tufan ve 483 dakikayla da Arif Boşluk takip etti. Diğer yerli oyuncuların süreleri ise Uğurcan Çakır 360, Baniya 218, Serdar Saatçi 187, Cihan Çanak 42, Salih Malkaçoğlu 27 ve Umut Nayir 22 dakika olarak kayıtlara geçti.

Ligde yerli sol beklerin süre bulmakta zorlandığı sezonda Mustafa Eskihellaç'ın oynadığı dakika da dikkat çekti. Eskihellaç bin 423 dakikalık süresiyle bu pozisyonda lig genelinde üst sıralarda yer aldı. Bu alanda Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz 995 dakika ile onu takip etti.

Sezon içinde yaşanan ayrılıklar da yerli oyuncu havuzunu daraltırken, süre alan bazı isimlerin takımdan ayrılmasıyla birlikte Mustafa Eskihellaç'ın sorumluluğu daha da arttı. Uğurcan Çakır sezon başında takımdan ayrılırken, Serdar Saatçi, Arif Boşluk, Baniya ve Cihan Çanak da ikinci transfer döneminde giden futbolcular arasında yer aldı. Böylece sezon başından bu yana süre alıp takımdan ayrılan yerli oyuncu sayısı 5'e yükseldi.

Yerli oyuncu dakikası toplamında alt sıralarda kalan Trabzonspor'da, sezonun geri kalan bölümünde teknik kadronun rotasyon tercihlerinde Mustafa Eskihellaç'ın rolünün daha da artması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

