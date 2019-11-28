Son Dakika Haberleri: Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmen Orkestrası'ndan Ankara'da konser
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Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmen Orkestrası'ndan Ankara'da konser

6 saat önce

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmen Orkestrası, Türk Halk Müziği'nin unutulmaz eserlerini Milli Eğitim Bakanlığının Talim Terbiye Kurulu Konferans Salonunda öğretmenler için seslendirdi.

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmen Orkestrası'ndan Ankara'da konser, System.String[]

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmen Orkestrası, Türk Halk Müziği'nin unutulmaz eserlerini Milli Eğitim Bakanlığının Talim Terbiye Kurulu Konferans Salonunda öğretmenler için seslendirdi.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordine ettiği konsere, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız, Öğretmene Hizmet, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanı Uğur Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Konserde Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesinin yetenekli öğretmenlerinden oluşan koro Türk Halk Müziğinin hafızalara kazınan birbirinden güzel eserlerini başarıyla dinleyicilere sundu.

Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:18 Kaynak: AA
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