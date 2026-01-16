Eskişehir'de 1.3 Milyon Fidan Toprakla Buluştu - Son Dakika
Eskişehir'de 1.3 Milyon Fidan Toprakla Buluştu

16.01.2026 11:11
2025 yılında Eskişehir'de 424 hektar alanda 1.3 milyon fidan dikildi; orman çalışmaları sürdü.

Eskişehir'de 2025 yılı boyunca yürütülen orman faaliyetleri kapsamında toplam 424 hektar alanda toprak işlemesi yapılarak 1 milyon 319 bin 796 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Eskişehir Valiliği, "Orman Bölge Müdürlüğü 2025 Yılı Faaliyet Raporu"nu yayınladı. Paylaşılan detaylı bilgilere göre; Eskişehir'de 410 bin 17 hektarlık ormanlık alan bulunduğu ve bu miktarın şehrin yüzölçümünün yüzde 28,9'unu oluşturduğu belirtildi. Kent genelinde 4 adet Orman İşletme Müdürlüğü, 1 adet Orman Fidanlık Müdürlüğü ve 33 adet Orman İşletme Şefliği bünyesinde toplam 764 personel ile hizmet veriliyor. Yıllık fidan üretme kapasitesi 15 milyon 600 bin olan bin 695 dekarlık Eskişehir Orman Fidanlığı'nda; 2025 yılında ardıçtan ıhlamura, lavantadan kekiğe kadar 182 farklı türde toplam 4 milyon 28 bin 600 adet fidan üretildi. 2026 yılı için ise 6 milyon adet fidan üretimi planlanırken, bu fidanların kamu kurumlarına ve okullara da destek olarak verileceği açıklandı. Yangınla mücadele çalışmaları kapsamında ise 14 adet gözetleme kulesi, İnsansız Hava Aracı (İHA) desteği, helikopter ve onlarca iş makinesiyle 15 adet orman ve 14 adet kırsal yangına müdahale edildi. Ulaşım ve güvenlik için orman içi yol ağının 5 bin 503 kilometreye ulaştığı kentte; 12,5 kilometre yeni yol, 91 kilometre sanat yapısı ve 658 kilometre yangın emniyet yolu çalışması yapıldı. Orman köylüsünü desteklemek amacıyla 88 aile ve kooperatife; süt sığırcılığı ve arıcılık gibi alanlarda 5 milyon 778 bin TL'si hibe olmak üzere toplam 28 milyon 890 bin TL Orköy kredisi kullandırıldı. Ayrıca halkın kullanımı için 12 adet orman parkı, 5 adet ekoturizm alanı ve 19 adet bal ormanının hizmet verdiği, 2026'da yeni bir bal ormanı projesinin daha hayata geçirileceği kaydedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

