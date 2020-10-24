Eskişehir'de 90 bin liralık plak çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de 90 bin liralık plak çalan şüpheli tutuklandı
24.10.2020 12:45
ESKİŞEHİR'de, bir evin bodrumundan 90 bin lira değerindeki müzik plaklarını çalan Boran A. yakalandı.
ESKİŞEHİR'de, bir evin bodrumundan 90 bin lira değerindeki müzik plaklarını çalan Boran A. yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi Mahallesi Muzaffer Sokak'ta F.A'ya ait evin bodrumundaki tahta kapının kırılıp, içerisinde bulunan 90 bin lira değerindeki müzik plaklarının çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olayının şüphelisi Boran A'yı kent merkezindeki evinde yakaladı. Gözaltına alınan Boran A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bulunan plaklar ise F.A'ya teslim edildi.
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