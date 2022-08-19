Eskişehir'de bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Melih Kestel'in (31) hayatını kaybettiği olaya ilişkin şüpheliler Hacı Mustafa B. (28), Gülhanım T. (23), Emre D. (27) ile Mert G'yi (22) saklandıkları evlere düzenlenen operasyonlarla yakaladı.
Şüpheliler emniyetteki işlemin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki Seylap Caddesi'nde 16 Ağustos'ta çıkan kavgada Melih Kestel, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirmişti. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
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