Eskişehir'de Dünya Çocuk Hakları Günü Şenliği Kutlandı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen "Çocuk Hakları Şenliği"ne katıldı. Ünlüce, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların haklarını bilmesi, güvenli ve mutlu bir yaşam sürmesi için her zaman yanlarında olacağız. Eskişehir, çocuk dostu bir şehir olmaya devam edecektir" diye konuştu.

EBB Çocuk Hakları Birimi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Haller Gençlik Merkezi'nde 4'üncü Çocuk Hakları Şenliği'ni gerçekleştirdi. Hafta sonu düzenlenen şenliğe, 3–15 yaş aralığında çok sayıda çocuk katıldı.

Etkinlik alanında "Barınma Hakkı, Yaşama Hakkı, Eğitim Hakkı, Kimlik Hakkı, Oyun Oynama ve Eğlenme Hakkı ve Beslenme Hakkı" başlıklarında toplam yedi stant kuruldu. Her stantta çocukların haklarını somut şekilde deneyimlemelerini sağlayan yaratıcı etkinlikler, uygulamalı çalışmalar ve etkileşimli atölyeler yer aldı. Çocuklar, masalarda aktif rol alarak hem öğrendi hem de keyifli zaman geçirdi.

Şenliği ziyaret eden Ünlüce, çocuklarla sohbet ederek çalışmaları inceledi. Ünlüce, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların haklarını bilmesi, güvenli ve mutlu bir yaşam sürmesi için her zaman yanlarında olacağız. Eskişehir, çocuk dostu bir şehir olmaya devam edecektir. Çocuklarınızı böyle anlamlı bir etkinliğe getirdiğiniz için siz değerli velilerimize de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Alanda ayrıca yüz boyama istasyonu da kurulurken, çocuklar rengarenk yüzleriyle şenliğe neşe kattı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlik boyunca Haller Gençlik Merkezi, enerjik ve coşkulu bir atmosfere sahne oldu.

Şenlik sonunda çocuklar ve veliler, etkinlik dolayısıyla Ünlüce'ye ve Çocuk Hakları Birimi görevlilerine teşekkür etti.