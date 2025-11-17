Eskişehir'de Dünya Çocuk Hakları Günü Şenliği Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eskişehir'de Dünya Çocuk Hakları Günü Şenliği Kutlandı

17.11.2025 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde düzenlenen 'Çocuk Hakları Şenliği'nde çocukların haklarına vurgu yaptı. Etkinlikte çeşitli stantlar ve interaktif atölyeler ile çocukların hakları eğlenceli bir şekilde öğretildi.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen "Çocuk Hakları Şenliği"ne katıldı. Ünlüce, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların haklarını bilmesi, güvenli ve mutlu bir yaşam sürmesi için her zaman yanlarında olacağız. Eskişehir, çocuk dostu bir şehir olmaya devam edecektir" diye konuştu.

EBB Çocuk Hakları Birimi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Haller Gençlik Merkezi'nde 4'üncü Çocuk Hakları Şenliği'ni gerçekleştirdi. Hafta sonu düzenlenen şenliğe, 3–15 yaş aralığında çok sayıda çocuk katıldı.

Etkinlik alanında "Barınma Hakkı, Yaşama Hakkı, Eğitim Hakkı, Kimlik Hakkı, Oyun Oynama ve Eğlenme Hakkı ve Beslenme Hakkı" başlıklarında toplam yedi stant kuruldu. Her stantta çocukların haklarını somut şekilde deneyimlemelerini sağlayan yaratıcı etkinlikler, uygulamalı çalışmalar ve etkileşimli atölyeler yer aldı. Çocuklar, masalarda aktif rol alarak hem öğrendi hem de keyifli zaman geçirdi.

Şenliği ziyaret eden Ünlüce, çocuklarla sohbet ederek çalışmaları inceledi. Ünlüce, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların haklarını bilmesi, güvenli ve mutlu bir yaşam sürmesi için her zaman yanlarında olacağız. Eskişehir, çocuk dostu bir şehir olmaya devam edecektir. Çocuklarınızı böyle anlamlı bir etkinliğe getirdiğiniz için siz değerli velilerimize de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Alanda ayrıca yüz boyama istasyonu da kurulurken, çocuklar rengarenk yüzleriyle şenliğe neşe kattı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlik boyunca Haller Gençlik Merkezi, enerjik ve coşkulu bir atmosfere sahne oldu.

Şenlik sonunda çocuklar ve veliler, etkinlik dolayısıyla Ünlüce'ye ve Çocuk Hakları Birimi görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Dünya Çocuk Hakları Günü Şenliği Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Erbakan’ın seçim vaadi kongreye damga vurdu Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç “kilometre“ detayı Börekçideki kadın cinayetinde korkunç "kilometre" detayı
Muazzez Abacı’nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk’ü çok sevdim Muazzez Abacı'nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk'ü çok sevdim
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti
Kongo’da isyancı şiddeti: Sağlık merkezine saldırıda 20 ölü Kongo'da isyancı şiddeti: Sağlık merkezine saldırıda 20 ölü
Mustafa Erhan Hekimoğlu’ndan Beşiktaş’a kötü haber Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

11:13
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
11:13
A Milli Takım’da son dakika değişikliği Galatasaray’ın yıldızı çağrıldı
A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı
10:53
Aydın’da neler oluyor 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti
10:52
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat SGK uzmanı uyardı
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı
10:28
Kamu bankasında skandal Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası
Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası
09:56
Terör örgütü PKK Zap’tan çekildi
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 11:29:39. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Dünya Çocuk Hakları Günü Şenliği Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.