Eskişehir\'de Duyarsız Park Tepkisi

Eskişehir'de bir kamyonet sürücüsü, üç araçlık park alanına tek başına yan şekilde park etti.

Eskişehir'in en işlek noktalarından biri olan İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak'ta, bir kamyonet sürücüsünün duyarsız park tercihi vatandaşlar tarafından tepki topladı. Şehir merkezinde park yeri bulmanın neredeyse imkansız olduğu bölgede, bir kamyonet sürücüsü aracını yan bir şekilde park etti. Normal şartlarda üç aracın sığabileceği alanı tek başına işgal eden araç, sokağı kullanan diğer sürücülerin tepkisini çekti. - ESKİŞEHİR