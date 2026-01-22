Eskişehir'de Gıda Denetiminde 427 Bin TL Ceza

Eskişehir'de son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 427 bin 339 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, "Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu"nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 15-21 Ocak tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 161 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 8 numune alımı, 55 ithalat ile 147 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 9 idari yaptırım uygulandığı, 427 bin 339 TL ceza yazıldığı ve 5 imha kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR