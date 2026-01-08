Eskişehir'de Gıda Denetimleri: 694 Bin TL Ceza - Son Dakika
3-sayfa

Eskişehir'de Gıda Denetimleri: 694 Bin TL Ceza

08.01.2026 15:32
Eskişehir'de gıda denetimleri sonucu 694 bin 948 TL ceza kesildi, 5 idari yaptırım uygulandı.

Eskişehir'de son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 694 bin 948 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, "Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu"nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-07 Ocak 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 155 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 2 numune alımı, 29 ithalat ile 81 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 5 idari yaptırım uygulandığı, 694 bin 948 TL ceza yazıldığı, 1 imha ve 2 toplatma kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
