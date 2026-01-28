Eskişehir'de gönül köprüsü: Şehit yakınları ve gaziler huzurevinde ağırlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Eskişehir'de gönül köprüsü: Şehit yakınları ve gaziler huzurevinde ağırlandı

Eskişehir\'de gönül köprüsü: Şehit yakınları ve gaziler huzurevinde ağırlandı
28.01.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Bedel Ödeyenlerin Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında Eskişehir'e gelen şehit yakınları ve gaziler, Safiye Gönül Bayar Huzurevi'nde düzenlenen programda bir araya geldi.

"Bedel Ödeyenlerin Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında Eskişehir'e gelen şehit yakınları ve gaziler, Safiye Gönül Bayar Huzurevi'nde düzenlenen programda bir araya geldi.

Anlamlı bir projenin durağı olan Eskişehir, kahramanları ve onların emanetlerini ağırladı. "Bedel Ödeyenlerin Gönül Köprüsü Projesi" çerçevesinde şehri ziyaret eden şehit aileleri ve gaziler için Safiye Gönül Bayar Huzurevi'nde program gerçekleştirildi.

Öğle yemeğinde bir araya geldiler

Huzurevi sakinleri ile şehit yakınları ve gazilerin buluştuğu etkinlik kapsamında misafirler onuruna bir öğle yemeği düzenlendi. Samimi bir ortamda geçen yemekte, vatan uğruna bedel ödeyen kahramanlar ve aileleri, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek hatıralarını paylaştı.

Vefa ve dayanışma örneği

Proje kapsamında gerçekleştirilen ziyaretin, kuşaklar arası bağları güçlendirmek ve kahramanlara olan vefayı göstermek amacıyla düzenlendiği belirtildi. Huzurevi yetkilileri ve personeli tarafından ilgiyle karşılanan heyet, Eskişehir'de ağırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de gönül köprüsü: Şehit yakınları ve gaziler huzurevinde ağırlandı - Son Dakika

Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:39:49. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de gönül köprüsü: Şehit yakınları ve gaziler huzurevinde ağırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.