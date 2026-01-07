Eskişehir'de Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eskişehir'de Güvenlik Toplantısı

Eskişehir\'de Güvenlik Toplantısı
07.01.2026 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Aksoy, asayiş çalışmalarını değerlendirdi, suçların düştüğünü açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilen Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında, kentte huzur ve güvenliğe yönelik yapılan çalışmaların değerlendirildiği "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Aksoy, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile Valilik'te düzenlenen toplantıda, 2025 yılı boyunca kentin asayişinin sağlanması için yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Aksoy, asayiş olaylarında, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta bir önceki yıla kıyasla düşüş olduğuna dikkati çekti.

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta bir önceki yıla göre ciddi düşüşler görüldüğünü belirten Aksoy, "Suçların neredeyse yarı yarıya indirildiğini ifade edebilirim." dedi.

Aksoy, emniyet teşkilatının yıl içerisinde silah kaçakçılığına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Arızalı bir araç çekiciye bindirilmiş gibi gösterilerek içerisinde silahlar parçalanmış vaziyette, torbalara konulmak suretiyle taşınırken güvenlik birimlerimizin hassas çalışmasıyla şahıslar yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir." dedi.

Uyuşturucuyla mücadelede halkı bilinçlendirmek adına önemli çalışmalar yapıldığını kaydeden Aksoy, "'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narko Nokta', 'Narko Gençlik' projeleri kapsamında geçtiğimiz yıl toplamda 138 etkinlik yapılmış, önceki yıla göre bu sayıda artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu etkinliklerle 86 bin 694 katılımcıya ulaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

Okul çevrelerinde özel denetim

Aksoy, yayımlanan genelde doğrultusunda okul çevrelerinde özel denetimler yapıldığına değinerek, "Geçtiğimiz yıl 6 bin 803 devriye hizmeti yapılmış, park ve bahçeler ile okul çevrelerinde 11 bin 240, okul çevresindeki marketlerde ise 4 bin 998 denetim gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.

Yeni yılın birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni eden Aksoy, eğitimden kültüre, sanayiden tarıma kadar her alanda Eskişehir'i daha ileriye taşımak için çalışmaların süreceğini bildirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildiğini anımsatan Aksoy, "Türkiye'nin hassas dönemlerinde, hassas illerinde bize güvenerek görev veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, görev sürem boyunca birlikte çalıştığımız ve destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hüseyin Aksoy, Eskişehir, Güvenlik, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
15:01
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:22:39. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.