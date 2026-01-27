Eskişehir\'de Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Eskişehir'de ocak ayı içerisinde onlarca kez hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen şüphe güvenlik kameralarına yansırken, asayiş ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ocak ayı içerisinde farklı tarihlerde ve farklı adreslerde; iş yerleri, park halindeki araçlar ve ikamet bahçelerinden bakır malzeme, nakit para, araç parçaları ve bisiklet çalındığı, olaylarda ayrıca mala zarar verildiği tespit edildi. Meydana gelen olaylarda toplam maddi zararın yaklaşık 150 bin olduğu belirlendi. Olaylarla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, tüm olayların şüphelisinin H.A. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan şüphelinin karıştığı iki ayrı olayın ise güvenlik kameralarına yansıdığı görüldü. - ESKİŞEHİR