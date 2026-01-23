Eskişehir'de Kadın Cinayeti: Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Eskişehir'de Kadın Cinayeti: Sanığa Ağır Ceza

Eskişehir\'de Kadın Cinayeti: Sanığa Ağır Ceza
23.01.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4 çocuk annesi kadını öldüren sanık, iyi hal indirimi uygulanmadan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de yabancı uyruklu eski sevgilisi 4 çocuk annesi kadını boğazını keserek öldüren sanığa, iyi hal indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Havlucu Sokak'ta bulunan bir apartmanda 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Apartmanda oturan Afganistan uyruklu 1'i engelli 4 çocuk annesi Shabana Solaiman Khil, eski sevgilisi Abdukarim Shadab ile tartıştı. Tartışma sorasında Shabana Solaiman Khil'in engelli oğlunun da evde olduğu öğrenildi. İkili arasında çıkan kavgada Abdukarim Shadab, Shabana Solaiman Khil'in boğazını bıçakla kesti. Şahıs olay sonrası olay yerinden kaçtı. Adrese gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Shabana Solaiman Khil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli Abdukarim Shadab'ın yakalanması için Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Şahsın Sakarya'ya kaçtığı belirlendi. Eskişehir ve Sakarya polisinin düzenlediği operasyonda Abdukarim Shadab, saklandığı evde yakalandı. Eskişehir'e getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdukarim Shadab, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 çocuk, devlet korumasına alındı.

Olayla ilgili dava, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Abdukarim Shadab ve taraf avukatlar hazır bulundu.

Okunan mütalaada, "Sanık ile maktulün daha öncesinde bir müddet ilişki yaşadıkları ancak olay öncesinde ayrı oldukları; sanığın ısrarla maktulle görüşmeye çalıştığı, maktulün bu durumu kabul etmediği; olay tarihinde sanığın alınan beyanları, kamera görüntüleri, Maktulle sanık arasında yaşanan tartışma, sanığın getirdiği bıçak ile maktulün karşı koyma çabasına rağmen boğazından bıçakladığı, maktulün olay yerinde ex olduğu; Sanığın kıyafetlerini olay yerinde değiştirdiği, bulunan bıçağı olay yerinden ayrıldıktan çöp konteynerine attığı; sanığın bu şekilde tasarlayarak ve can havliyle kadına karşı öldürme suçunu işlemiş olduğundan bahisle 82/1-A-B-D'den takdir indirimi uygulanmaksızın cezalandırılmasına" ifadeleri yer aldı.

"Bana saldırdı bu sonuç ortaya çıktı"

Son sözü sorulan sanık Abdukarim Shadab, "Çok pişmanım, vicdan azabı çekiyorum, olay kendiliğinden oluştu. O bana saldırdı, bu sonuç ortaya çıktı" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa iyi hal indirimi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Kadın Cinayeti: Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Mourinho’dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 13:10:56. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kadın Cinayeti: Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.