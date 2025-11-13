Eskişehir'de Kadın Liderliği Güçlendiriliyor - Son Dakika
Eskişehir'de Kadın Liderliği Güçlendiriliyor

13.11.2025 16:02
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Friedrich Naumann Foundation ve 1984 Derneği iş birliğiyle düzenlenen program, kadınların yerel yönetimlerdeki liderlik rollerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Programın ilk gününde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kadın dayanışmasının önemine vurgu yaptı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Friedrich Naumann Foundation ve 1984 Derneği (D84) iş birliğiyle, kentte kadınların yerel yönetimlerdeki liderlik rollerini güçlendirmeyi hedefleyen bir program düzenledi. Programın ilk gününde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Birlikte güçlü olursak, bu şehirdeki ve ülkedeki kadınlara daha fazla dokunabiliriz. Bu eğitimin hepimize yeni farkındalıklar kazandıracağına inanıyor, dayanışmamızın artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Friedrich Naumann Foundation ve D84 iş birliğiyle düzenlediği "Yerel Yönetimlerde Kadın Liderliği Güçlendirme" programı, yerel yönetimlerde görev yapan kadın liderlerin karşılaştıkları zorluklara odaklanarak, stratejik kapasite geliştirme çalışmaları ve cinsiyet eşitliği alanında ortak savunuculuk platformları oluşturmayı amaçlıyor.

Kentpark Sosyal Kütüphane'de gerçekleştirilen programa Ünlüce'nin yanı sıra Friedrich Naumann Vakfı Program Direktörü "Konuşmamız Gereken Şeyler" oluşumu kurucusu Gülçin Sinav, D84 Programlar ve İdari İşler Koordinatörü Kardelen Deniz, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcı Figen Kahya, CHP, MHP ve İYİ Parti kadın kolları başkanları ve yönetimi, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve kadın meclis üyeleri katıldı.

"Kadınların toplumsal alanda daha fazla yer almasını sağlamak üzerine çalışıyoruz"

Programda kadınların hayatın her alanda var olması gerektiğini dile getiren Kardelen Deniz, "Kadınların toplumsal ve siyasal alanda daha fazla yer almasını sağlamak üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, kadın siyasetçilerin güçlenmesini destekliyor ve farklı yapılar arasında bağlar kurmaya çalışıyoruz. Türkiye'de kamusal alanın ve siyasetin daha rasyonel, kapsayıcı ve adil hale gelmesinin, siyasette kadın temsilinin artırılmasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Gülçin Sinav ise Eskişehir'in ilk kadın belediye başkanı olan Ünlüce'yi tebrik ederek, "Bu önemli toplantıya ev sahipliği yaptığınız ve kadına önem veren bir şehir olduğunuz için teşekkür ederiz" dedi.

Ünlüce ise Cumhuriyet değerlerine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Birlikte güçlü olursak, bu şehirdeki ve ülkedeki kadınlara daha fazla dokunabiliriz"

"Eskişehir'de kadınların güçlenmesi ve dayanışması için yürütülen çalışmalar çok önemli. Eğitimin ve öğrenmenin hiç bitmeyen bir yolculuk olduğunu düşünüyor, bu yolculuğun kadınlar için çok değerli olduğuna inanıyoruz. Kadın hareketinin içinde uzun yıllar yer aldım, Eskişehir Kadın Platformu ve BARO Kadın Hakları Komisyonu gibi yapılarda aktif rol aldım ve 2000'li yılların başında Yılmaz Büyükerşen'in desteğiyle Eskişehir Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'ni kurduk. Burada gönüllü olarak hukuki ve psikolojik destek verdik. Bu süreçte kadınların yaşadığı hikayeler, acılar ve dayanışma bize doğru bir iş yaptığımızı gösterdi. Ancak kadın hareketinde birbirimize üstünlük kuran dilden uzak durmak gerektiğini de öğrendik. Çünkü şiddet, eğitim, gelir ya da sosyal statü farkı gözetmiyor. Bu nedenle bu tür eğitimler, kadınların birbirinden öğrenmesi, güç alması ve dayanışmayı büyütmesi açısından büyük önem taşıyor. Kadınların siyasette ve yerel yönetimlerde daha fazla yer alması kadar, birbirine destek olması da çok değerli. Birlikte güçlü olursak, bu şehirdeki ve ülkedeki kadınlara daha fazla dokunabiliriz. Bu eğitimin hepimize yeni farkındalıklar kazandıracağına inanıyor, dayanışmamızın artarak devam etmesini diliyorum."

"Yerel Yönetimlerde Kadın Liderliği Güçlendirme" programı, Kentpark Sosyal Kütüphane'de yarın da çeşitli eğitimlerle devam edecek.

Kaynak: ANKA

