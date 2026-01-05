Eskişehir'de Kaza: 3 Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
3-sayfa

05.01.2026 02:34
Eskişehir'de hızla giden otomobilin çarpması sonucu 20 yaşındaki Eren Akyol'un da aralarında olduğu 3 yaya hayatını kaybetti.

Eskişehir'de otomobilin süratle çarpması sonucunda ölen yayaların kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybeden 3 kişiden birisi olan 20 yaşındaki Eren Akyol'un 5 gün sonra askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Odunpazarı ilçesi Sultandere Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda ismi M.D. olduğu iddia edilen şahsın idaresindeki 26 ADU 714 plakalı süratli otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tramvaydan inen yayalara çarptı. Kazanın ardından aracı 1 kilometre uzaklıkta bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürerken; Eren Akyol (20), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı olay yerinde hayatını kaybetti. Eren Akyol'un 5 gün sonra askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Samiye Saygı'nın ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hizmetli olarak çalıştığı bilgisi edinildi.

Hayatını kaybeden yayaların cenazeleri, otopsileri için hastane morguna kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

