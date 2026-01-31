Eskişehir'de Motosiklet Denetimleri: 7 Bin Ceza - Son Dakika
Eskişehir'de Motosiklet Denetimleri: 7 Bin Ceza

Eskişehir\'de Motosiklet Denetimleri: 7 Bin Ceza
31.01.2026 10:34
2025'te Eskişehir'de 46 bin 929 motosiklet denetlendi, 7 bin 173 sürücüye ceza uygulandı.

Eskişehir'de polis tarafından 2025 yılında 46 bin 929 motosiklet denetlenirken, 7 bin 173 sürücüye işlem yapıldı.

Eskişehir'de 2025 yılında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan motosiklet denetimlerinde 46 bin 929 motosiklet denetlendi. Motosikleti yaya kaldırımı ve yaya yollarında kullanmak, motosikletle akrobatik hareketler yapmak, motosiklet ile iki aracın arasından geçmek, motosiklete fazla yolcu almak, motosikleti başka araca tutunarak kullanmak, koruma başlığı, koruyucu tertibat takmadan motosiklet kullanmak, maddelerinden toplam 7 bin 173 motosiklete cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, dün yapılan trafik denetimlerinde yaya yolunda seyreden motosiklet sürücüleri polisten kaçtığı kameralara yansıdı. Kurar ihlali yapan bazı sürücüleri ise polisin 'Dur' ikazına uyarken, haklarına ilgili ihlallerden işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

