Eskişehir\'de Öğrenci Servislerine Denetim

Eskişehir'de bu eğitim-öğretim yılı içerisinde şimdiye kadar il merkezinde öğrenci servis taşımacılığı yapan araçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, toplam bin 388 öğrenci servis aracı, sürücü ve rehber personel polis ekiplerince denetlendi. Yapılan kontrollerde kural ihlali ve belge eksikliği tespit edilen 104 öğrenci servis aracı ve sürücüsüne, ilgili gerekli cezai işlemler uygulandı. - ESKİŞEHİR