Eskişehir'de Özel Klasik Müzik Konseri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eskişehir'de Özel Klasik Müzik Konseri Düzenlendi

07.11.2025 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, şef Murat Göktaş yönetiminde ve klarinet sanatçısı Orçun Civelek'in solistliğinde klasik müzikseverler için özel bir konser gerçekleştirdi. Konser öncesinde Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık etkinliği yapıldı.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, şef Murat Göktaş yönetiminde ve klarinet sanatçısı Orçun Civelek solistliğinde, seçkin klasik eserlerin seslendirildiği özel bir konser gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, klasik eserlerin seslendirildiği özel bir konser düzenledi. Konser öncesi, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla izleyicilere turuncu kurdeleler dağıtıldı, bilgilendirici video gösterildi. Konserin ilk bölümünde C.M.v. Weber'in Oberon Uvertürü seslendirildi. Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası'ndan esinlenen fantastik bir hikayeye dayanan eser, klasik müzik konser repertuvarının en önemli yapıtları arasında yer alıyor.

Daha sonra klarinet sanatçısı Orçun Civelek solistliğinde A. Copland'ın Klarinet Konçertosu seslendirildi. Ünlü caz klarinet sanatçısı Benny Goodman tarafından sipariş edilen eser, klarinet repertuvarının 20. yüzyıldaki en önemli yapıtlarından biri olarak nitelendiriliyor. Caz, swing, Amerikan halk müziği ve geleneksel ezgilerden beslenen besteci Aaron Copland'ın bu konçertosunu dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Murat Göktaş, Etkinlikler, Eskişehir, Kültür, Müzik, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Özel Klasik Müzik Konseri Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dağı resmen oymuşlar Amasya’da merak uyandıran tünel Dağı resmen oymuşlar! Amasya'da merak uyandıran tünel
Motorcular birbirine girdi Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu Motorcular birbirine girdi! Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu
Galatasaray’ın yıldızı sezonun ilk yarısını kapattı Galatasaray'ın yıldızı sezonun ilk yarısını kapattı
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı
Alanya’da cami avlusundaki bankta bir kişi ölü bulundu Alanya'da cami avlusundaki bankta bir kişi ölü bulundu
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu kura çekimi yapıldı Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yapıldı

13:49
Ne yaptın sen Oğuz Aydın Taraftarı çıldırtan pozisyon
Ne yaptın sen Oğuz Aydın! Taraftarı çıldırtan pozisyon
13:46
Trump talimat verdi ABD ordusu Nijerya’ya saldırı için 3 farklı plan hazırladı
Trump talimat verdi! ABD ordusu Nijerya'ya saldırı için 3 farklı plan hazırladı
13:20
Sapanca’da villada gizemli ölüm İki genç hareketsiz bulundu
Sapanca'da villada gizemli ölüm! İki genç hareketsiz bulundu
12:58
A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı İki sürpriz var
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var
12:37
Polis, öğretmen, doktor İşte Merkez Bankası’nın tahminine göre yeni memur maaşları
Polis, öğretmen, doktor! İşte Merkez Bankası'nın tahminine göre yeni memur maaşları
12:35
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2025 14:06:37. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Özel Klasik Müzik Konseri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.