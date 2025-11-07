Eskişehir'de Özel Klasik Müzik Konseri Düzenlendi

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, şef Murat Göktaş yönetiminde ve klarinet sanatçısı Orçun Civelek solistliğinde, seçkin klasik eserlerin seslendirildiği özel bir konser gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, klasik eserlerin seslendirildiği özel bir konser düzenledi. Konser öncesi, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla izleyicilere turuncu kurdeleler dağıtıldı, bilgilendirici video gösterildi. Konserin ilk bölümünde C.M.v. Weber'in Oberon Uvertürü seslendirildi. Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası'ndan esinlenen fantastik bir hikayeye dayanan eser, klasik müzik konser repertuvarının en önemli yapıtları arasında yer alıyor.

Daha sonra klarinet sanatçısı Orçun Civelek solistliğinde A. Copland'ın Klarinet Konçertosu seslendirildi. Ünlü caz klarinet sanatçısı Benny Goodman tarafından sipariş edilen eser, klarinet repertuvarının 20. yüzyıldaki en önemli yapıtlarından biri olarak nitelendiriliyor. Caz, swing, Amerikan halk müziği ve geleneksel ezgilerden beslenen besteci Aaron Copland'ın bu konçertosunu dinleyicilerden büyük beğeni topladı.