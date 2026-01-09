Eskişehir'de Rüzgar Metruk Bina Duvarı Devrildi

ESKİŞEHİR'de dün yaşanan kuvvetli rüzgarın etkisiyle metruk bina davarının otoparktaki 6 aracın üzerine devrildiği anların araç güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Kent genelinde dün etkili olan kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bir metruk bina duvarı, bitişiğindeki özel bir açık otoparka devrildi. Devrilen tuğla ve taş parçaları, park halindeki araçların üzerine düştü. Düşen parçalar nedeniyle 6 araç hasar alırken, 2 otomobil kullanılamaz hale geldi. Duvarın devrildiği anlar ise park halindeki başka bir aracın ön cam güvenlik kamerasına yansıdı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde bina duvarının kuvvetli rüzgarın etkisiyle ve büyük gürültüyle araçların üzerine devrildiği görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.